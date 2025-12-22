NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Southside Bancshares-Aktien gewesen.

Am 22.12.2022 wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,22 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 283,930 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 9 099,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,00 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 966,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at