NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 266,383 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 018,11 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 19,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 902,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at