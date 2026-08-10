Southside Bancshares Aktie

Southside Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

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Investmentbeispiel 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Southside Bancshares-Einstiegs gewesen.

Am 10.08.2021 wurde das Southside Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,903 Southside Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers auf 32,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 872,75 USD wert. Mit einer Performance von -12,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 966,39 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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