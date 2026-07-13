Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Southside Bancshares-Performance im Blick
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Southside Bancshares-Papier bei 36,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,737 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers auf 34,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,99 Prozent verringert.
Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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