NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 05.10.2021 wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,577 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Southside Bancshares-Aktie auf 30,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,82 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 916,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at