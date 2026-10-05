Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Rentable Southside Bancshares-Investition?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren angefallen
Am 05.10.2021 wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,577 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Southside Bancshares-Aktie auf 30,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,82 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 916,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southside Bancshares Inc
|30,40
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.