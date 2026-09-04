SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Hochrechnung
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das SS&C Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,351 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Papiere wären am 03.09.2026 114,36 USD wert, da der Schlussstand 84,63 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,36 Prozent erhöht.
Alle SS&C Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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