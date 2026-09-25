SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Frühes Investment
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SS&C Technologies-Anteile an diesem Tag 53,78 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SS&C Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1,859 SS&C Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,97 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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