NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SS&C Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SS&C Technologies-Anteile an diesem Tag 53,78 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SS&C Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1,859 SS&C Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45,97 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at