SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Rentable SS&C Technologies-Investition?
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07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das SS&C Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 130,174 SS&C Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 10 393,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,93 Prozent zugenommen.
SS&C Technologies war somit zuletzt am Markt 18,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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