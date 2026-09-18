SS&C Technologies Holdings Aktie

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WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007

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SS&C Technologies-Performance im Blick 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SS&C Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das SS&C Technologies-Papier an diesem Tag bei 89,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das SS&C Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 112,045 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 80,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 968,07 USD wert. Mit einer Performance von -10,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der SS&C Technologies-Wert an der Börse wurde auf 18,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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