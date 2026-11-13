SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Hochrechnung
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13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die SS&C Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 84,63 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,816 SS&C Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (79,37 USD), wäre das Investment nun 937,85 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 6,22 Prozent.
Jüngst verzeichnete SS&C Technologies eine Marktkapitalisierung von 18,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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