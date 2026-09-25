NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: Hätte sich eine Investition in Starbucks von vor 3 Jahren rentiert?

Bei einem frühen Starbucks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Starbucks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Starbucks-Anteile bei 92,74 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 107,828 Starbucks-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 93,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 098,12 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,98 Prozent angezogen.

Am Markt war Starbucks jüngst 107,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at