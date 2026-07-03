Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investmentbeispiel
|
03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Starbucks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Starbucks-Aktie investiert, befänden sich nun 100,857 Starbucks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 104,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 516,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,16 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 117,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: dailin / Shutterstock.com
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