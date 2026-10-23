Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Anlage unter der Lupe
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Starbucks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 94,20 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 1,062 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,18 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 22.10.2026 auf 101,91 USD belief. Das entspricht einem Plus von 8,18 Prozent.
Starbucks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 112,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TwinDesign / Shutterstock.com
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