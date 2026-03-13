Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Anlage im Blick
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren eingefahren
Starbucks-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Starbucks-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,093 Starbucks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (100,18 USD), wäre das Investment nun 1 011,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,11 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 114,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JStone / Shutterstock.com
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