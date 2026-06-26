Starbucks Aktie

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WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Lukrative Starbucks-Investition? 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Starbucks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91,84 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Starbucks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,889 Starbucks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 103,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 123,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,33 Prozent angezogen.

Starbucks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com

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