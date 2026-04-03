NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie gebracht.

Starbucks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Starbucks-Papier bei 88,26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,330 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 90,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 023,91 USD wert. Damit wäre die Investition 2,39 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Starbucks zuletzt 102,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at