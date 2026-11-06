NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Starbucks-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 189,573 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Starbucks-Aktie auf 106,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 125,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101,25 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Starbucks belief sich zuletzt auf 124,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at