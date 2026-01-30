NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Starbucks von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Starbucks-Aktien verdienen können.

Starbucks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 60,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,455 Starbucks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Starbucks-Aktie auf 93,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 544,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +54,48 Prozent.

Starbucks war somit zuletzt am Markt 108,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at