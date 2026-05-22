NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Starbucks von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Starbucks-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Starbucks-Anteile 54,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Starbucks-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183,083 Starbucks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 064,45 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 21.05.2026 auf 104,13 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90,64 Prozent gesteigert.

Starbucks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 121,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at