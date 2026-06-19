NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Starbucks von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Starbucks-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 55,31 USD. Bei einem Starbucks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,808 Starbucks-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 181,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100,65 USD belief. Das entspricht einem Plus von 81,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 113,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at