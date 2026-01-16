Starbucks Aktie

Starbucks-Anlage im Blick 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Starbucks eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Starbucks-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Starbucks-Papier bei 107,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,257 Starbucks-Papiere. Die gehaltenen Starbucks-Papiere wären am 15.01.2026 8 699,06 USD wert, da der Schlussstand 93,28 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 8 699,06 USD, was einer negativen Performance von 13,01 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 103,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com

