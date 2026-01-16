Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Anlage im Blick
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Starbucks-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Starbucks-Papier bei 107,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,257 Starbucks-Papiere. Die gehaltenen Starbucks-Papiere wären am 15.01.2026 8 699,06 USD wert, da der Schlussstand 93,28 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 8 699,06 USD, was einer negativen Performance von 13,01 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 103,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)