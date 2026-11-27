Vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,66 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Starbucks-Aktie investiert, befänden sich nun 90,367 Starbucks-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (107,74 USD), wäre das Investment nun 9 736,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,64 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 122,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at