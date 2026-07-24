Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Starbucks-Anlage im Blick 24.07.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor einem Jahr verdient

NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.07.2025 wurde die Starbucks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Starbucks-Anteile an diesem Tag bei 93,70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 106,724 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 103,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 014,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,15 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 118,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JStone / Shutterstock.com

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