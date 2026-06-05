NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.06.2023 wurde die Starbucks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,007 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 94,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 942,06 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,79 Prozent.

Starbucks war somit zuletzt am Markt 108,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at