Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Investmentbeispiel
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 107,17 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,933 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 104,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,72 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 121,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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