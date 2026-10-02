NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Starbucks eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Starbucks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 112,92 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,886 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 84,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,88 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,98 Prozent.

Starbucks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at