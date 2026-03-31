NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Steel Dynamics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,51 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 444,247 Steel Dynamics-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76 312,75 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 30.03.2026 auf 171,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 663,13 Prozent vermehrt.

Am Markt war Steel Dynamics jüngst 24,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at