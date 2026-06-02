Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Performance im Blick
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Steel Dynamics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 135,71 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 73,687 Steel Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Steel Dynamics-Aktien wären am 01.06.2026 19 275,66 USD wert, da der Schlussstand 261,59 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,76 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 37,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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