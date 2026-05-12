Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

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Frühe Anlage 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Steel Dynamics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,881 Steel Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 24 276,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 235,97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,77 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 33,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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