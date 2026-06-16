NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 62,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,075 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Steel Dynamics-Aktie auf 272,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 375,34 USD wert. Damit wäre die Investition 337,53 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 40,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at