NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 1,398 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers auf 268,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 275,56 Prozent vermehrt.

Steel Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at