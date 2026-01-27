NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steel Dynamics-Papier bei 35,28 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 283,447 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49 126,98 USD, da sich der Wert einer Steel Dynamics-Aktie am 26.01.2026 auf 173,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 391,27 Prozent angewachsen.

Steel Dynamics war somit zuletzt am Markt 26,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at