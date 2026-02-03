NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 18,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,371 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers auf 186,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 001,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 901,88 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Steel Dynamics einen Börsenwert von 26,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at