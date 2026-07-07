Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

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Steel Dynamics-Performance 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steel Dynamics-Anteile betrug an diesem Tag 105,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,509 Steel Dynamics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (227,07 USD), wäre das Investment nun 2 159,28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 115,93 Prozent gleich.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 31,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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