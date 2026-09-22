NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Steel Dynamics-Aktie an diesem Tag 139,07 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, befänden sich nun 0,719 Steel Dynamics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Steel Dynamics-Aktien wären am 21.09.2026 165,38 USD wert, da der Schlussstand 229,99 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,38 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 33,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at