Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Frühe Investition
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 111,50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 0,897 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Steel Dynamics-Aktie auf 215,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,29 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,29 Prozent angezogen.
Steel Dynamics wurde am Markt mit 29,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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