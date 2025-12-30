NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Steel Dynamics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 273,299 Steel Dynamics-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 47 247,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 372,48 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 25,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at