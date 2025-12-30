Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Steel Dynamics-Anlage? 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Steel Dynamics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 273,299 Steel Dynamics-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 47 247,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 372,48 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 25,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Steel Dynamics Inc.mehr Nachrichten