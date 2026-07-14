NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Steel Dynamics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Steel Dynamics-Aktie bei 61,20 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,399 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 234,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 258,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 282,58 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 33,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at