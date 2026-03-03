NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steel Dynamics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.03.2016 wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49,727 Anteilen. Die gehaltenen Steel Dynamics-Aktien wären am 02.03.2026 10 020,39 USD wert, da der Schlussstand 201,51 USD betrug. Damit wäre die Investition 902,04 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 29,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

