NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.06.2025 wurde die Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Steel Dynamics-Papier bei 128,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,781 Steel Dynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Steel Dynamics-Aktie auf 234,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,97 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,97 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 35,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at