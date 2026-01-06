Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

Steel Dynamics-Investment im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Steel Dynamics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Steel Dynamics-Aktie an diesem Tag 17,50 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 571,429 Steel Dynamics-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 171,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98 188,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 881,89 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 25,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Steel Dynamics Inc.

Steel Dynamics Inc. 147,46 0,82% Steel Dynamics Inc.

