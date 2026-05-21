NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Steven Madden

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden am 20.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,84 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Steven Madden 60,96 Mio. USD kosten. Damit wurde die Steven Madden-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,131 Prozent vermindert.

Steven Madden- Dividendenrendite im Blick

Der Steven Madden-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 40,48 USD in den Feierabend. Das Steven Madden-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,02 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,98 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Steven Madden-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Steven Madden via NASDAQ 63,95 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 72,13 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Steven Madden

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 0,57 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,40 Prozent fallen.

Steven Madden-Grunddaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Steven Madden beträgt aktuell 2,788 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Steven Madden weist aktuell ein KGV von 66,37 auf. Der Umsatz von Steven Madden betrug in 2025 2,534 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,63 USD.

Redaktion finanzen.at