NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Steven Madden gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Steven Madden-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Steven Madden-Aktie bei 22,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,988 Steven Madden-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 977,71 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 09.06.2026 auf 44,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,77 Prozent angezogen.

Steven Madden wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at