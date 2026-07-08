NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steven Madden-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 420,404 Steven Madden-Aktien im Depot. Die gehaltenen Steven Madden-Papiere wären am 07.07.2026 16 769,90 USD wert, da der Schlussstand 39,89 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,70 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at