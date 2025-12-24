Steven Madden Aktie

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

Frühe Anlage 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Steven Madden-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Steven Madden-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,61 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 485,123 Steven Madden-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (42,71 USD), wäre das Investment nun 20 719,60 USD wert. Damit wäre die Investition um 107,20 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Steven Madden zuletzt 3,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

