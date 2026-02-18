Steven Madden Aktie

WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

Lukrativer Steven Madden-Einstieg? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie gebracht.

Das Steven Madden-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 23,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,320 Steven Madden-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,35 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 17.02.2026 auf 39,43 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 170,35 USD entspricht einer Performance von +70,35 Prozent.

Steven Madden war somit zuletzt am Markt 2,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

