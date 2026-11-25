Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Performance unter der Lupe
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Steven Madden-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,071 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 538,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,85 Prozent.
Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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