So viel hätten Anleger mit einem frühen Steven Madden-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Steven Madden-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,071 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 538,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,85 Prozent.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at