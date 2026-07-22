NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 32,43 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 30,836 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 327,47 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 21.07.2026 auf 43,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at