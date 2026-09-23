Steven Madden Aktie

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WKN: 898166 / ISIN: US5562691080

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Rentabler Steven Madden-Einstieg? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steven Madden-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Steven Madden-Papier bei 42,50 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,529 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Steven Madden-Papiers auf 44,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 045,88 USD wert. Mit einer Performance von +4,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Steven Madden belief sich jüngst auf 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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