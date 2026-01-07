Steven Madden Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Steven Madden-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Steven Madden-Papier bei 31,34 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,191 Steven Madden-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 43,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 39,98 Prozent gestiegen.
Steven Madden war somit zuletzt am Markt 3,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
